В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Украины о Крыме
- © council.gov.ru
- globallookpress.com
«Абсолютная выдумка о том, что Крым отдан из состава РСФСР в УССР потому, что у России не было денег на содержание», — сказал Цеков.
Он напомнил, что это было сделано фактически по личному решению Никиты Хрущёва в знак 300-летия воссоединения Украины с Россией.
Как отметил сенатор, Россия действительно много вкладывает в восстановление региона после его разрушения в составе Украины.
«Да, вкладывает много, но, если говорить о крымчанах, есть уверенность, что после того, как мы всё восстановим, у нас есть большие возможности и потенциал для того, чтобы выйти на самообеспечение», — добавил он.
Ранее Кравчук заявил о возможном отказе России от Крыма.
В Севастополе уже оценили заявление экс-президента Украины о возврате Крыма.