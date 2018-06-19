В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Украины о Крыме

Короткая ссылка
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о полуострове.
В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Украины о Крыме
  • © council.gov.ru
  • globallookpress.com

«Абсолютная выдумка о том, что Крым отдан из состава РСФСР в УССР потому, что у России не было денег на содержание», — сказал Цеков.

Он напомнил, что это было сделано фактически по личному решению Никиты Хрущёва в знак 300-летия воссоединения Украины с Россией.

Как отметил сенатор, Россия действительно много вкладывает в восстановление региона после его разрушения в составе Украины.

«Да, вкладывает много, но, если говорить о крымчанах, есть уверенность, что после того, как мы всё восстановим, у нас есть большие возможности и потенциал для того, чтобы выйти на самообеспечение», — добавил он.

Ранее Кравчук заявил о возможном отказе России от Крыма.

В Севастополе уже оценили заявление экс-президента Украины о возврате Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить