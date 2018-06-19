В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Украины о Крыме

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о полуострове.

«Абсолютная выдумка о том, что Крым отдан из состава РСФСР в УССР потому, что у России не было денег на содержание», — сказал Цеков.

Он напомнил, что это было сделано фактически по личному решению Никиты Хрущёва в знак 300-летия воссоединения Украины с Россией.

Как отметил сенатор, Россия действительно много вкладывает в восстановление региона после его разрушения в составе Украины.

«Да, вкладывает много, но, если говорить о крымчанах, есть уверенность, что после того, как мы всё восстановим, у нас есть большие возможности и потенциал для того, чтобы выйти на самообеспечение», — добавил он.

Ранее Кравчук заявил о возможном отказе России от Крыма.

В Севастополе уже оценили заявление экс-президента Украины о возврате Крыма.