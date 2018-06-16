Более 100 населённых пунктов на Украине остались без электричества из-за непогоды

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Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что 129 населённых пунктов в пяти областях страны остались без электричества из-за непогоды.
Более 100 населённых пунктов на Украине остались без электричества из-за непогоды
  • © Li Yong
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ночью 16 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра)... были обесточены 129 населённых пунктов в пяти областях», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в Полтавской области обесточены 57 населённых пунктов, Сумской — 47, Черкасской — 15, Киевской — восемь и Черниговской — два.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии более 9,5 тыс. домов и 71 социальный объект остались без электричества из-за непогоды.

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