Более 100 населённых пунктов на Украине остались без электричества из-за непогоды
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- globallookpress.com
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Ночью 16 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра)... были обесточены 129 населённых пунктов в пяти областях», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в Полтавской области обесточены 57 населённых пунктов, Сумской — 47, Черкасской — 15, Киевской — восемь и Черниговской — два.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии более 9,5 тыс. домов и 71 социальный объект остались без электричества из-за непогоды.