В Удмуртии более 9,5 тысячи домов остались без электричества из-за непогоды

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В Удмуртии более 9,5 тыс. домов и 71 социальный объект остались без электричества из-за непогоды, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, причиной случившегося стал сильный ветер.

«Над ликвидацией последствий работают 102 бригады и более 90 единиц техники», — рассказал он.

Как отметил Бречалов, все социальные объекты обеспечены резервными источниками электроснабжения.

24 мая URA.RU сообщало, что МЧС предупредило об ураганном ветре в Челябинской области.

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