В Удмуртии более 9,5 тысячи домов остались без электричества из-за непогоды
Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, причиной случившегося стал сильный ветер.
«Над ликвидацией последствий работают 102 бригады и более 90 единиц техники», — рассказал он.
Как отметил Бречалов, все социальные объекты обеспечены резервными источниками электроснабжения.
24 мая URA.RU сообщало, что МЧС предупредило об ураганном ветре в Челябинской области.