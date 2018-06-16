В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населённых пунктов Калиново и Лозовое. Всего по территории республики было выпущено порядка 35 снарядов.
Огонь вёлся из миномётов калибром, гранатомётов, БМП-1, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.
Ранее в ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе.