В ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе

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Командование Вооружённых сил Украины при участии инструкторов НАТО ведёт подготовку личного состава к наступлению в Донбассе.

Об этом сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на слова задержанного военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Якова Веремейчика.

Он заявил, что в декабре 2017 года украинские военные поехали на Яворовский полигон во Львовской области.

«Там нас обучали представители НАТО: американцы, канадцы, поляки. Нас учили штурму городов, домов, то есть больше учили наступлению», — сказал он.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о задержании двоих бойцов ВСУ.

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Военные действия в Донбассе Украина
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