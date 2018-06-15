Адвокат Вышинского рассказал о самочувствии журналиста

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Адвокат руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского — Андрей Доманский — в интервью RT рассказал о самочувствии журналиста.
Адвокат Вышинского рассказал о самочувствии журналиста
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«На сегодняшний день состояние его удовлетворительное. Однако если сравнивать с моментом, когда он был задержан, на сегодняшний день, конечно, есть значительное ухудшение. И об этом он говорил», — сказал адвокат.

По его словам, это связано с тем, что «места, где он пребывает, — это не курорт».

«Соблюдать ту же диету, которую рекомендовали врачи, очень сложно. Кроме того, как я понимаю, ему ещё необходимо делать анализы, чтобы следить за уровнем, что у него происходит в организме, а в условиях следственного изолятора это сделать очень проблематично», — добавил он.

При этом Доманский рассказал, что условия содержания «для всех одинаковые, никаких улучшений нет».

«Он в равных правах с другими задержанными, которые пребывают в следственном изоляторе города Херсона», — заключил он.

Ранее сообщалось, что здоровье Вышинского ухудшилось из-за плохого питания.

Полная версия интервью — в материале RT.

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