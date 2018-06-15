Эксперт оценил выдвинутые ЛНР условия для сохранения республики в составе Украины
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«Юридически Киев подписал Минские соглашения, следовательно, обязался их выполнять. То есть формально он на это уже пошёл. По факту он их выполнять не собирается», — сказал он.
По его словам, Киев не будет отказываться от территории ЛНР.
«Де-факто республики в состав Украины не вернутся. Де-юре они там находятся, но нарисованные на карте границы и реальное положение вещей — это разные вещи», — подытожил Ищенко.
Ранее Дейнего рассказал, что такой вариант развития событий возможен в том случае, если Киев выполнит Минские соглашения и при этом государство будет с федеративным или конфедеративным устройством.