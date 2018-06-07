В ЛНР прокомментировали информацию о возможных провокациях со стороны Украины во время ЧМ по футболу

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего в беседе с RT прокомментировал данные о возможных провокациях со стороны Киева во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018.

«Признаки эти накапливаются достаточно давно. Украина перебрасывает личный состав к линии разграничения. К примеру, в отчёте ОБСЕ от шестого числа, где они показывают информацию на вечер пятого числа, отмечается отсутствие тяжёлой техники и тяжёлых средств вооружений, включая порядка 80 танков, в местах хранения — где они должны находиться. Соответственно, если их там нет, значит, их куда-то передислоцировали. Куда — достаточно очевидно», — сказал Дейнего.

Он добавил, что украинская сторона систематически предпринимает провокации на линии разграничения. Например, 7 июня был обстрелян маршрутный автобус в районе населённого пункта Голубовское. Пострадали шесть человек.

«Ситуация нагнетается — и нагнетается постоянно. Рассчитываю на то, что разум возобладает и никто не станет проверять тезис Владимира Путина относительно потери Украиной своей государственности. То есть что на той стороне не решатся перейти к открытым боевым действиям», — заключил и. о. министра иностранных дел ЛНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможные провокации в Донбассе в дни проведения чемпионата мира по футболу будут «иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом».