В МИД ЛНР рассказали об условиях сохранения республики в составе Украины

Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашённой Луганской народной республики Владислав Дейнего рассказал о том, при каких условиях ЛНР может остаться в составе Украины.

Как он заявил РИА Новости, такой вариант развития событий возможен в том случае, если Киев выполнит Минские соглашения и при этом государство будет с федеративным или конфедеративным устройством.

«Практика показывает, что Украина полностью сбрасывает со счетов Донбасс. Им нужна только территория. И вся их деятельность, которая должна показывать их приверженность минским обязательствам, на деле показывает прямо противоположное», — сказал он.

Как отметил Дейнего, «если Украина найдёт в себе силы изменить радикально, на 180 градусов, свой вектор и идти по пути реализации Минских соглашений», то это может привести к возобновлению отношений с ЛНР.

При этом он уточнил, что речь идёт о договорных отношениях с Киевом.

«То есть опять-таки речь идёт об обретении некоторой степени самостоятельности в отношениях с государством, в составе которого мы остаёмся, но как самостоятельный субъект, включённый в это государство», — пояснил он позицию республики по поводу федеративного или конфедеративного устройства страны.

Ранее Дейнего прокомментировал информацию о возможных провокациях со стороны Киева во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018.