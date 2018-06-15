Климкин: Трамп никогда не называл Крым российским

Министр иностранных дел России Павел Климкин заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не называл Крым российским.

«Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым — российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом и с канцлером Германии», — приводит LB.ua.

Накануне портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что Трамп заявил лидерам стран G7, что Крым является российским, так как там все говорят на русском языке.

В Белом доме не стали опровергать или подтверждать данные об этом.

В Кремле не стали комментировать это заявление.