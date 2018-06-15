Полиция сообщила об освобождении 30 человек из рабства в Одесской области

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в Одесской области освободили 30 человек, которые удерживались в качестве рабов.

«Сегодня полицейские подразделения «Крым» реализовали оперативную информацию и в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов», — написал он в Facebook.

По словам Князева, среди насильно удерживаемых была женщина на восьмом месяце беременности, которую ни разу не осматривал врач.

Ранее специальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова в беседе с газетой «Известия» заявила, что число жертв современного рабства составляет 25 млн.





