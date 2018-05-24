В ОБСЕ заявили, что число жертв современного рабства составляет 25 млн человек

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Специальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова в беседе с газетой «Известия» заявила, что число жертв современного рабства составляет 25 млн человек.

«По разным оценкам, сейчас жертвами современного рабства являются около 25 млн людей во всем мире. Примерно 64% из них подвергаются трудовой эксплуатации, 19% — сексуальной, остальное — иные формы рабства», — уточнила она.

По словам Джарбусыновой, в большинстве случаев (71%) жертвами торговцев людьми становятся женщины и девочки.

«Одна из наиболее современных форм — домашнее рабство, то есть эксплуатация в домашних условиях, а также на фермах, в сельском хозяйстве», — рассказала спецпредставитель ОБСЕ.

Она также отметила, что одной из проблем является то, что торговля людьми — «очень прибыльный вид криминала». 

«Согласно различным исследованиям, это даже более прибыльно, нежели торговля оружием или наркотиками», — заключила Джарбусынова.

В марте сайт «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СК России передавал, что в московском аэропорту Домодедово задержаны две женщины, пытавшиеся продать девушку в сексуальное рабство.

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