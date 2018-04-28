В США открылся посвящённый рабству и линчеванию музей
Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что на территории трёх с лишним квадратных километров располагаются свидетельства трагической истории работорговли в США, а также объекты, посвящённые современным проблемам.
Legacy Museum opens in Montgomery, Alabama, to highlight slavery and lynchings https://t.co/Mwfd3JndeO— NBC News (@NBCNews) 28 апреля 2018 г.
В частности, в музее находятся более 800 стальных памятников, посвящённых жертвам линчевания в США.
Ранее в Сакраменто люди, вышедшие на протест из-за застреленного полицией чернокожего американца Стефона Кларка, сорвали заседание городского совета.