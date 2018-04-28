В США открылся посвящённый рабству и линчеванию музей

В американском штате Алабама открылся Музей наследия, посвящённый истории рабства и линчевания на территории США.

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что на территории трёх с лишним квадратных километров располагаются свидетельства трагической истории работорговли в США, а также объекты, посвящённые современным проблемам.

Legacy Museum opens in Montgomery, Alabama, to highlight slavery and lynchings https://t.co/Mwfd3JndeO — NBC News (@NBCNews) 28 апреля 2018 г.

В частности, в музее находятся более 800 стальных памятников, посвящённых жертвам линчевания в США.

Ранее в Сакраменто люди, вышедшие на протест из-за застреленного полицией чернокожего американца Стефона Кларка, сорвали заседание городского совета.