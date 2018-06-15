Главы парламентов ДНР и ЛНР заявили о намерении синхронизировать законодательство

Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики намерены синхронизировать законодательство.

Об этом заявили председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Денис Мирошниченко.

«Без синхронизации законодательства республик мы можем прийти не к тем результатам, которые хотелось бы иметь на финишной прямой», — приводит Интерфакс слова Пушилина.

Он отметил, что в ДНР и ЛНР законопроекты в дальнейшем будут приниматься синхронно.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко в интервью RT назвал общую задачу ДНР и ЛНР.