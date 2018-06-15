Главы парламентов ДНР и ЛНР заявили о намерении синхронизировать законодательство
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Об этом заявили председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Денис Мирошниченко.
«Без синхронизации законодательства республик мы можем прийти не к тем результатам, которые хотелось бы иметь на финишной прямой», — приводит Интерфакс слова Пушилина.
Он отметил, что в ДНР и ЛНР законопроекты в дальнейшем будут приниматься синхронно.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко в интервью RT назвал общую задачу ДНР и ЛНР.