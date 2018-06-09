Захарченко назвал общую задачу ДНР и ЛНР

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко в интервью RT назвал общую задачу ДНР и самопровозглашённой Луганской народной республики.

«Уверен, что общая задача и ЛНР, и ДНР — занять ту территорию, которую мы считаем своей. Как только мы этого добьёмся, мы будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, или это будет объединение, или присоединение. И на каких условиях это всё будет организовано», — заявил он.

Захарченко также подчеркнул, что две республики всегда придут друг другу на помощь, у обеих общая политика и общие проблемы.

Ранее исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник выразил надежду на сотрудничество с Захарченко.