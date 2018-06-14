Премьер Армении рассказал, что Путин познакомил его с президентом Азербайджана
- Reuters
По его словам, после футбольного матча между Россией и Саудовской Аравией в рамках ЧМ-2018 Путин организовал «небольшой приём в формате глав государств СНГ», на котором присутствовал в том числе Алиев, передаёт РИА Новости.
«И президент России нас познакомил. Это было просто знакомство, никаких обсуждений или содержательного разговора и контактов не было», — сказал Пашинян.
Ранее Пашинян рассказал RT об общении с Путиным.
Премьер-министр Армении прибыл с визитом в Москву 13 июня.