Пашинян рассказал о взаимоотношениях с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью RT рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.

«У нас очень хорошие, прямые отношения. И эти отношения складывались с первых минут. Я могу сказать, что наши отношения — это отношения без тёмных углов. Это очень важно. Мы всё обсуждаем прямо. Все вопросы ставим прямо. И отвечаем на них прямо. Владимир Владимирович — такой человек», — сказал Пашинян.

Он также отметил, что в настоящее время нет никаких проблемных вопросов.

«Россия и Армения — суверенные страны. Я думаю, во многом интересы наших стран соответствуют друг другу, но могут быть какие-то нюансы, где могут и не соответствовать. Главное — та атмосфера, в которой мы будем все эти вопросы обсуждать. Я думаю, что сумеем достигнуть согласия», — добавил премьер Армении.

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