Украинский чиновник заявил, что Крым всегда был для Украины чужим

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что Крым всегда был для Украины чужим.

«Он был для Украины чужим. Крым для Украины — это была такая офшорная зона, где отмывалось все награбленное, краденое», — приводит «Обозреватель» слова Москаля.

По его словам, все российские артисты, кому запрещён в настоящее время въезд на Украину, выступали тогда во дворце «Юбилейный» в центре Ялты.

Ранее бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что, по его мнению, Украина вряд ли вернёт Донбасс и Крым в ближайшее время.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.