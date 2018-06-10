Украинский генерал рассказал, когда Киев сможет вернуть Крым и Донбасс

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Бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что, по его мнению, Украина вряд ли вернёт Донбасс и Крым в ближайшее время.
Украинский генерал рассказал, когда Киев сможет вернуть Крым и Донбасс
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Об этом, как сообщает издание «Обозреватель», он сказал в эфире ObozTV.

«Сегодня объективная реальность и оперативная обстановка говорят о том, что в ближайшее время мы не видим возможности освобождения наших территорий. Ближайшее время — это 5, 10, 15 лет», — заявил Вовк.

При этом он добавил, что «надо говорить правду, а не смешить людей, что «весь Донбасс на 99% готов завтра вернуться в Украину».

В конце апреля заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука, комментируя сообщения о передаче Крымом участка Тузлинской косы в федеральную собственность России, заявил, что украинские власти ничего не могут сделать для возвращения острова Тузла в состав Украины, кроме политических заявлений и демаршей.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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