На Украине прокомментировали передачу участка Тузлинской косы в федеральную собственность России

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука, комментируя сообщения о передаче Крымом участка Тузлинской косы в федеральную собственность России, заявил, что украинские власти ничего не могут сделать по возвращению острова Тузла в состав Украины, кроме политических заявлений и демаршей.

По его словам, политические заявления в ситуации с островом Тузла — единственное, что может сделать украинская сторона.

«К сожалению, ничего, если быть честными и откровенными. Кроме дипломатических демаршей и политических заявлений», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Украинский чиновник добавил, что «в краткосрочной перспективе они (Россия) получают полный контроль над судоходством в Керченском проливе».

«Да. Это, действительно, к сожалению, так. Они получают контроль... Они у нас забрали Крым... А сейчас — этот маленький клочок земли. Просто на него руку положат и скажут: «Бай-бай!». К сожалению, имеем то, что имеем», — сказал Тука.

При этом он добавил, что Киев собирает данные о «нарушениях» со стороны России, а также выразил уверенность, что Крым вернётся в состав Украины.

Ранее власти Крыма передали в федеральную собственность участок Тузлинской косы, по которой проходит мост через Керченский пролив.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.