Порошенко заявил, что в предыдущие годы на Украине разрушались армия и военная медицина
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«Вспомните, что было четыре года назад. Обычных аптечек не было. Жизнь украинских воинов зависела от того, привезут кровоостанавливающие средства волонтёры или не привезут. Самых простых средств не было», — приводит пресс-служба президента слова Порошенко.
Он отметил, что «Украина заплатила большую цену за то, что в предыдущие годы разрушались армия и военная медицина».
По его словам, в настоящее время до 93% раненых военнослужащих после получения медицинской помощи возвращаются в строй.
Ранее Порошенко назвал три главных достижения на посту президента.