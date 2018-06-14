Порошенко заявил, что в предыдущие годы на Украине разрушались армия и военная медицина

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о прогрессе в развитии украинской военной медицины за последние годы.

«Вспомните, что было четыре года назад. Обычных аптечек не было. Жизнь украинских воинов зависела от того, привезут кровоостанавливающие средства волонтёры или не привезут. Самых простых средств не было», — приводит пресс-служба президента слова Порошенко.

Он отметил, что «Украина заплатила большую цену за то, что в предыдущие годы разрушались армия и военная медицина».

По его словам, в настоящее время до 93% раненых военнослужащих после получения медицинской помощи возвращаются в строй.

Ранее Порошенко назвал три главных достижения на посту президента.