Президент России Владимир Путин заявил о сохранении положительной тенденции развития отношений с Киргизией.

Об этом он сказал в ходе встречи в Кремле с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

«Всегда есть о чём поговорить. Так и на этот раз. Имею в виду характер наших отношений и растущий объём. У нас в прошлом году вырос товарооборот на 31%. И тенденция сохраняется положительная. Всё сделаем для того, чтобы так было и в будущем», — цитирует РИА Новости Путина.



Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Путина запланирован очень тяжёлый рабочий день в связи с визитами в Москву глав иностранных государств на открытие ЧМ по футболу.