Пранкеры обсудили с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг Вышинского

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили по телефону с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером и выяснили, каково его отношение к аресту в Киеве главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Запись разговора, в ходе которого пранкеры представились премьерами Украины и Армении Владимиром Гройсманом и Николом Пашиняном, опубликована на YouTube.

Гремингер отметил, что знает о деле Вышинского и оно на повестке у представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

«Я думаю, это возвращает нас к вопросу свободы СМИ. Я думаю, что необходимо уважать всю критику. Думаю, что это определённо контрпродуктивно также с точки зрения международной репутации Украины. Журналистов сажают в тюрьму, заставляют молчать. Не думаю, что Украина хочет, чтобы международное сообщество её так воспринимало», — сказал Гремингер.

На вопрос, стоит ли Киеву отпустить Вышинского, он ответил, что «международное сообщество это хорошо воспримет» и что «это может многих удивить».

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Вышинского задержали, а позднее арестовали на два месяца.