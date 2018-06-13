Омбудсмен Украины отправляется в Россию для посещения украинских заключённых

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения украинских заключённых. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко.

«Во исполнение моих договорённостей именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения заключённых украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что омбудсмены России и Украины составят «дорожную карту» по вопросу освобождения заключённых.

9 июня Владимир Путин и Пётр Порошенко по телефону договорились о посещении заключённых граждан уполномоченными по правам человека двух стран.