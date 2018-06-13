Суд в Киеве вернул на доработку в прокуратуру обвинительный акт по делу Вороненкова
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«Посоветовавшись в совещательной комнате суд постановил вернуть обвинительный акт прокурору на доработку», — сказал судья Виталий Циктич.
Кроме того, суд продлил до 11 августа арест обвиняемым по делу Ярославу Тарасенко и Александру Лосю.
Ранее сообщалось, что следствие по уголовному делу в отношении убитого Вороненкова завершено.
Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.