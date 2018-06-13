Суд в Киеве вернул на доработку в прокуратуру обвинительный акт по делу Вороненкова

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Суд в Киеве вернул в прокуратуру обвинительный акт по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова для доработки. Об этом сообщает «Укринформ».
Суд в Киеве вернул на доработку в прокуратуру обвинительный акт по делу Вороненкова
  • © РИА Новости

«Посоветовавшись в совещательной комнате суд постановил вернуть обвинительный акт прокурору на доработку», — сказал судья Виталий Циктич.

Кроме того, суд продлил до 11 августа арест обвиняемым по делу Ярославу Тарасенко и Александру Лосю.

Ранее сообщалось, что следствие по уголовному делу в отношении убитого Вороненкова завершено.

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.

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