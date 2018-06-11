Предварительное заседание по делу об убийстве Вороненкова назначено на 13 июня
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«Отмеченное судебное заседание назначено на 11:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева», — приводит Интерфакс-Украина сообщение.
Отмечается, что речь идёт об уголовном производстве по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося.
Ранее сообщалось, что следствие по уголовному делу в отношении убитого Вороненкова завершено.
Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.