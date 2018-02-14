Киевский суд на 60 суток продлил арест подозреваемым в убийстве Вороненкова

Суд в Киеве на 60 суток продлил арест подозреваемым в убийстве экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщается на сайте киевской прокуратуры.

«По ходатайству прокуратуры города Киева Голосеевский районный суд столицы продолжил безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей двум соисполнителям убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что срок содержания обвиняемых под стражей продлён на 60 суток.

По делу об убийстве депутата проходят 36-летний житель города Павлоград Днепропетровской области и 39-летний выходец из Херсонской области.

Ранее сообщалось, что следствие по уголовному делу в отношении убитого в Киеве 23 марта 2017 Вороненкова завершено.