Киевский суд на 60 суток продлил арест подозреваемым в убийстве Вороненкова

Короткая ссылка
Суд в Киеве на 60 суток продлил арест подозреваемым в убийстве экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщается на сайте киевской прокуратуры.

«По ходатайству прокуратуры города Киева Голосеевский районный суд столицы продолжил безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей двум соисполнителям убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что срок содержания обвиняемых под стражей продлён на 60 суток.

По делу об убийстве депутата проходят 36-летний житель города Павлоград Днепропетровской области и 39-летний выходец из Херсонской области.

Ранее сообщалось, что следствие по уголовному делу в отношении убитого в Киеве 23 марта 2017 Вороненкова завершено.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru