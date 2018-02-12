Адвокат: следствие по делу против убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова завершено
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Гривцова.
Отмечается, что Вороненков обвинялся в мошенничестве и организации фальсификации государственного реестра юридических лиц.
«Сегодня следователь уведомил защиту обвиняемого Вороненкова об окончании следственных действий. Далее с делом будет знакомиться потерпевшая сторона, после чего к ознакомлению с материалами дела приступит сторона защиты», — сказал адвокат.
Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.