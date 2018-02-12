Адвокат: следствие по делу против убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова завершено

Следствие по уголовному делу в отношении убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова завершено.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Гривцова.

Отмечается, что Вороненков обвинялся в мошенничестве и организации фальсификации государственного реестра юридических лиц.

«Сегодня следователь уведомил защиту обвиняемого Вороненкова об окончании следственных действий. Далее с делом будет знакомиться потерпевшая сторона, после чего к ознакомлению с материалами дела приступит сторона защиты», — сказал адвокат.

Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.