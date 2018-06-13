СМИ: Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по делу МН17

Нидерланды одобрили соглашение с Украиной, касающееся уголовного преследования подозреваемых в причастности к крушению Boeing 777 на Украине в июле 2014 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соглашение было одобрено 12 июня и оно устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет осуществляться в голландском суде, скорее всего в Гааге.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает, что одобрение соглашения является важным шагом на пути к поиску истины и «привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв».

Ранее сообщалось, что парламент Нидерландов отклонил предложение привлечь Украину к ответственности за крушение МH17.