СМИ: Россотрудничество увеличило бюджетную квоту в вузах для украинцев

Россотрудничество увеличило квоту на бюджетные места в российских вузах для абитуриентов с Украины. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на 2018/2019 год для абитуриентов с Украины выделили 490 мест. Год назад квота для украинцев составляла 474 бюджетных места.

Причиной увеличения квоты стал рост интереса к российским вузам со стороны граждан Украины.

В пресс-службе Россотрудничества рассказали, что на сегодняшний день через систему russia.study поступило 1378 заявок.

«Молодые украинцы по-прежнему рассматривают Россию как одну из стран для получения высшего образования», — заявил руководитель культурного центра России в Киеве Константин Воробьёв.

Ранее украинские студенты прошли практику в Крыму без согласования с СБУ.