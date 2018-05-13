Украинские студенты прошли практику в Крыму без согласования с СБУ

Сумский государственный педагогический университет направил своих студентов на практику в Крым. Об этом пишет украинская газета «Вести».

Как сообщил ректор вуза Юрий Лянной, студенты, обучающиеся по специальности «Туризм» были на практике на полуострове с 27 апреля по 7 мая. По его словам, поездка была согласована со Службой безопасности Украины.

При этом в СБУ данные сведения не подтвердили.

«Санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины», — заявила официальный представитель начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Ранее сообщалось, что на Украине раскритиковали поездку школьников из Одессы в Крым.