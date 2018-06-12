В ЛНР сообщили о прибытии спецназа ВСУ и военной техники к линии соприкосновения

У линии соприкосновения в Донбассе замечена группа украинских силовиков. Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, как сообщает РИА Новости, они одеты в военную форму российского образца. Подразделение прибыло в подконтрольный Киеву населённый пункт Счастье в прошлые выходные.

«Украинские провокации могут послужить основанием для дискредитирующей информационной кампании, направленной против ЛНР и Российской Федерации», — отметил Марочко.

Он также добавил, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику.

«В районе населённого пункта Северодонецк осуществлено получение со склада ракетно-артиллерийского вооружения, 122-миллиметровых артиллерийских снарядов и боеприпасов к стрелковому оружию для восполнения боекомплекта 53-й Отдельной механизированной бригады», — сказал Марочко.

По его словам, большое количество бронетехники находится в лесном массиве у населённого пункта Гречишино.

Ранее сообщалось, что самопровозглашённая Донецкая народная республика обратилась к международным миссиям в связи с действиями ВСУ у линии соприкосновения.