В ДНР обратились к международным миссиям в связи с действиями ВСУ у линии соприкосновения

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Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в ДНР обратились к международным мониторинговым миссиям из-за действий силовиков в населённых пунктах у линии соприкосновения.
В ДНР обратились к международным миссиям в связи с действиями ВСУ у линии соприкосновения
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, по данным оборонного ведомства ДНР, в подконтрольных ВСУ населённых пунктах происходят преступления против местного населения. В частности, в Гладосово и Металлист без вести пропали семь человек, более 40 жителей были насильно изгнаны из своих домов, а в населённом пункте Чигари было сожжено девять домов местных жителей.

«В этой связи обращаемся к представителям международных мониторинговых миссий, а также иностранным делегатам, посещающим оккупированные вооружёнными силами Украины территории, защитить мирных жителей, подвергающихся насилию и преследованию со стороны властей… киевского режима», — заявил Басурин.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле автомобилей СММ ОБСЕ украинскими военными.

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