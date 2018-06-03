В ДНР обратились к международным миссиям в связи с действиями ВСУ у линии соприкосновения

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в ДНР обратились к международным мониторинговым миссиям из-за действий силовиков в населённых пунктах у линии соприкосновения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, по данным оборонного ведомства ДНР, в подконтрольных ВСУ населённых пунктах происходят преступления против местного населения. В частности, в Гладосово и Металлист без вести пропали семь человек, более 40 жителей были насильно изгнаны из своих домов, а в населённом пункте Чигари было сожжено девять домов местных жителей.

«В этой связи обращаемся к представителям международных мониторинговых миссий, а также иностранным делегатам, посещающим оккупированные вооружёнными силами Украины территории, защитить мирных жителей, подвергающихся насилию и преследованию со стороны властей… киевского режима», — заявил Басурин.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле автомобилей СММ ОБСЕ украинскими военными.