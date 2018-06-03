В ДНР обратились к международным миссиям в связи с действиями ВСУ у линии соприкосновения
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что, по данным оборонного ведомства ДНР, в подконтрольных ВСУ населённых пунктах происходят преступления против местного населения. В частности, в Гладосово и Металлист без вести пропали семь человек, более 40 жителей были насильно изгнаны из своих домов, а в населённом пункте Чигари было сожжено девять домов местных жителей.
«В этой связи обращаемся к представителям международных мониторинговых миссий, а также иностранным делегатам, посещающим оккупированные вооружёнными силами Украины территории, защитить мирных жителей, подвергающихся насилию и преследованию со стороны властей… киевского режима», — заявил Басурин.
Ранее в ДНР сообщили об обстреле автомобилей СММ ОБСЕ украинскими военными.