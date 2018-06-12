СМИ: В ВСУ заявили о неготовности к войне с Россией
- © Maxym Marusenko
- globallookpress.com
По его словам, в случае возникновения конфликта с российской стороной ни украинская армия, ни государство не потянут подобную войну, пишет «СТРАНА.UA».
«Мы не готовы воевать на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей — у Украины просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией», — пояснил он.
Ранее в Верховной раде Украины рассказали, как победить Россию.
При этом в конце мая в Киеве заявили, что санкции могут «уничтожить Россию».
В Совете Федерации прокомментировали ФАН данное заявление украинской стороны.