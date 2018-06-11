Эксперт усомнился в эффективности украинского закона о Высшем антикоррупционном суде

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT подписание украинским лидером Петром Порошенко закона «О Высшем антикоррупционном суде».

«Закон не принимался долго, поскольку было много конфликтов в окружении Порошенко, это не касалось ни МВФ, ни Евросоюза. То есть основной конфликт заключается в том, кто будет больше влиять на антикоррупционный суд — президент, премьер. Все понимают, что этот суд не имеет никакого отношения к коррупции. Это структура для политических и экономических интриг в окружении власти. У нас есть Национальное антикоррупционное бюро Украины, была масса разговоров о том, что теперь будет борьба с коррупцией, но скоро два года, как бюро существует, и никакой борьбы нет: взятки, откаты — всё как было, так и осталось. То же самое будет и с судом», — полагает Охрименко.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко во время встречи со студентами подписал закон «О Высшем антикоррупционном суде».

Создание антикоррупционного суда является одним из главных требований к Украине со стороны МВФ. В частности, как заявили в МВФ, принятие на Украине закона об антикоррупционном суде является условием для получения Киевом нового транша.