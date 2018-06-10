Число пострадавших при взрыве в ночном клубе на Украине возросло до 9

Число пострадавших при взрыве гранаты в ночном клубе в украинском городе Сумы возросло до девяти. Об этом информирует УНИАН со ссылкой на начальника управления охраны здоровья Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко.

По его словам, семеро пострадавших в возрасте от 20 до 34 лет доставлены в больницы. На место ЧП выезжали пять бригад скорой помощи.

«Двое пострадавших доставлены в Сумскую городскую больницу №5 в удовлетворительном состоянии, остальные — в областную клиническую больницу. Их состояние характеризуется как средней степени тяжести», — сказал Бутенко.

Отмечается, что молодой человек с балаклавой на голове зашёл в холл клуба и бросил гранату в толпу. Он пытался скрыться с места происшествия, но охранники ночного клуба задержали его в соседнем дворе.

Ранее стало известно, что в Сумах в ночном клубе произошёл взрыв.