В Крыму заявили, что Порошенко может только сниться украинский флаг над Севастополем

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT оценил заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что над Севастополем будет поднят флаг Украины.

«Господину Порошенко украинский флаг над Севастополем либо Крымом может только присниться. И для нас это страшный сон. Но мы прекрасно понимаем, что в реальности такого не случится ни при каких условиях… Подобные заявления — очередное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации. Лишь в больных фантазиях украинских политиков Крым хоть какое-то юридическое отношение может иметь к Украине», — сказал он.

Ганжара добавил, что от подобной риторики Киева устали даже на Западе.

«Ничего нового мы не слышим. Эта пластинка, которую они нам и собственному народу пытаются преподнести, уже заела. Киев осуществляет попытки дискредитировать воссоединение полуострова с Россией, но, как мы видим, время играет не в пользу Украины. Сегодня всё больше и больше в мире говорят, что Крым — часть Российской Федерации», — подчеркнул депутат.

Ранее Порошенко заявил, что над Севастополем будет поднят флаг Украины. Он сопроводил свою запись в Twitter хештегом #КримЦеУкраїна.