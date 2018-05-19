В Совфеде прокомментировали планы Порошенко использовать Крымский мост

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН слова украинского президента Петра Порошенко, рассказавшего, как Украина будет использовать Крымский мост.

«Уже не только мы, но и весь мир привык к безответственным заявлениям руководства Украины. Крымский мост, безусловно, послужит и гражданам России, и гражданам Украины, которые будут с удовольствием им пользоваться, осуществляя коммуникации со своими родными и друзьями, живущими на территории Российской Федерации, или просто ездить отдыхать, в том числе в российский Крым. Поэтому польза от моста для Украины тоже будет», — сказал Клинцевич.

Он добавил, что разговоры о «возвращении Крыма Украине» являются бессмысленными.

Ранее Порошенко рассказал, как Украина собирается использовать Крымский мост.