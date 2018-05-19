В Совфеде прокомментировали планы Порошенко использовать Крымский мост
«Уже не только мы, но и весь мир привык к безответственным заявлениям руководства Украины. Крымский мост, безусловно, послужит и гражданам России, и гражданам Украины, которые будут с удовольствием им пользоваться, осуществляя коммуникации со своими родными и друзьями, живущими на территории Российской Федерации, или просто ездить отдыхать, в том числе в российский Крым. Поэтому польза от моста для Украины тоже будет», — сказал Клинцевич.
Он добавил, что разговоры о «возвращении Крыма Украине» являются бессмысленными.
Ранее Порошенко рассказал, как Украина собирается использовать Крымский мост.