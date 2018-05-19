В Совфеде прокомментировали планы Порошенко использовать Крымский мост

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Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН слова украинского президента Петра Порошенко, рассказавшего, как Украина будет использовать Крымский мост.

«Уже не только мы, но и весь мир привык к безответственным заявлениям руководства Украины. Крымский мост, безусловно, послужит и гражданам России, и гражданам Украины, которые будут с удовольствием им пользоваться, осуществляя коммуникации со своими родными и друзьями, живущими на территории Российской Федерации, или просто ездить отдыхать, в том числе в российский Крым. Поэтому польза от моста для Украины тоже будет», — сказал Клинцевич.

Он добавил, что  разговоры о «возвращении Крыма Украине» являются бессмысленными.

Ранее Порошенко рассказал, как Украина собирается использовать Крымский мост.

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