В Севастополе ответили на заявление Порошенко о скором поднятии флага Украины над городом
«Порошенко далёк от Севастополя как ментально и духовно, так и физически… «Украинське мисто» (украинский город. — RT) — это некая заноза в языке украинского лидера, он её никак не может вынуть и демонстрирует к месту и не к месту. Наш город никогда не был украинским по духу. Украинского будущего у Севастополя нет, и Украина это поймёт сразу после смены власти в Киеве», — подчеркнул депутат.
Ранее Порошенко заявил, что над Севастополем будет поднят флаг Украины.