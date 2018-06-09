В Севастополе ответили на заявление Порошенко о скором поднятии флага Украины над городом

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко, что над городом будет поднят флаг Украины, поскольку он «украинский».

«Порошенко далёк от Севастополя как ментально и духовно, так и физически… «Украинське мисто» (украинский город. — RT) — это некая заноза в языке украинского лидера, он её никак не может вынуть и демонстрирует к месту и не к месту. Наш город никогда не был украинским по духу. Украинского будущего у Севастополя нет, и Украина это поймёт сразу после смены власти в Киеве», — подчеркнул депутат.

Ранее Порошенко заявил, что над Севастополем будет поднят флаг Украины.