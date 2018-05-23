В Госдуме отреагировали на заявление депутата Рады о принадлежности Крымского моста Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в разговоре с RT заявление депутата Верховной рады Нестора Шуфрича о том, что Крымский мост принадлежит Украине, как и сам Крым.

«У людей шок — они два года, пока строили мост, были уверены, что это пропаганда и фотошоп. И тут вдруг он появляется. Теперь у них диссонанс, США молчат, а мост бомбят только в фантазиях американской прессы. Кроме того, обратите внимание на реакцию США и Европы на призывы рушить мост. Коллективный Запад скромно стоит в стороне, не желая поддерживать эту деструктивную историю, не комментируя и не поддерживая террористов. Порошенко, в отличие от более мелких представителей украинской политики, понимает, что после ряда терактов, с которыми столкнулись американцы и европейцы, его публичная поддержка подобных историй будет крайне негативно воспринята на Западе», — заявил депутат.

Белик также обратил внимание на то, что подобная спекуляция может использоваться для отвлечения граждан Украины от реальных проблем в стране.

«Сейчас из всех украинских СМИ летят призывы и лозунги просто потому, что надо хоть что-то говорить. Можно проанализировать высказывания Порошенко и пропагандистов более низкого уровня на Украине. «Агрессор», «незаконное строительство», «гнать россиян» — вот те слова, на которые поникшая голова украинского националиста рефлекторно поднимается, распрямляются плечи, в груди начинает гореть огонь «борьбы». И уже вроде не так сильно волнует рост тарифов на коммуналку и еду или то, что Украина больше не самостоятельное государство», — подытожил он.

Ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост принадлежит Украине, как и сам полуостров.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.