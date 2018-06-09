СК России возбудил уголовное дело после обстрела пассажирского автобуса в Донбассе

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными пассажирского автобуса в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР). В результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей.
СК России возбудил уголовное дело после обстрела пассажирского автобуса в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела поселка Голубовское самопровозглашённой Луганской народной республики», — заявила Петренко.

Представитель СК отметила, что дело возбуждено по статье «Применение запрещённых средств и методов ведения войны» (ч. 1 ст. 356 УК России).

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными автобуса в посёлке Голубовское.

Народная милиция ЛНР обратилась к международному сообществу с призывом наказать ответственных за обстрел.

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