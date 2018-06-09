СК России возбудил уголовное дело после обстрела пассажирского автобуса в Донбассе
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела поселка Голубовское самопровозглашённой Луганской народной республики», — заявила Петренко.
Представитель СК отметила, что дело возбуждено по статье «Применение запрещённых средств и методов ведения войны» (ч. 1 ст. 356 УК России).
Ранее в ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными автобуса в посёлке Голубовское.
Народная милиция ЛНР обратилась к международному сообществу с призывом наказать ответственных за обстрел.