СК России возбудил уголовное дело после обстрела пассажирского автобуса в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными пассажирского автобуса в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР). В результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей.

Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела поселка Голубовское самопровозглашённой Луганской народной республики», — заявила Петренко.

Представитель СК отметила, что дело возбуждено по статье «Применение запрещённых средств и методов ведения войны» (ч. 1 ст. 356 УК России).

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными автобуса в посёлке Голубовское.

Народная милиция ЛНР обратилась к международному сообществу с призывом наказать ответственных за обстрел.