Эксперт объяснил, почему в Раде заявили о потере контроля над Одессой
- Reuters
«В Киеве накануне президентских выборов, думаю, всё больше и больше будут пытаться устраивать очередную охоту на ведьм. Особенно в тех регионах, которые наиболее не удовлетворены ситуацией, складывающейся на Украине, недовольны нынешним руководством страны», — рассказал он.
Эксперт не исключил, что украинские власти не побоятся пойти на «очередные специфические шаги».
«Прикрываясь якобы российской угрозой в наиболее неудобных, оппозиционных регионах, под президентские выборы они могут вводить по закону особый режим для «борьбы с терроризмом и сепаратизмом», а по факту блокирующий все возможные действия, связанные с избирательным процессом. И таким образом отсекать целые регионы. Складывается впечатление, что сейчас это очень реальный вариант для действующей украинской власти», — заключил Денисов.
Ранее в Раде заявили, что Киев теряет контроль над Одессой.