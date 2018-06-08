Эксперт объяснил, почему в Раде заявили о потере контроля над Одессой

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с RT прокомментировал обращение украинских парламентариев к секретарю Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александру Турчинову с требованием принять меры в связи с потерей в Одессе «проукраинского контроля».

«В Киеве накануне президентских выборов, думаю, всё больше и больше будут пытаться устраивать очередную охоту на ведьм. Особенно в тех регионах, которые наиболее не удовлетворены ситуацией, складывающейся на Украине, недовольны нынешним руководством страны», — рассказал он.

Эксперт не исключил, что украинские власти не побоятся пойти на «очередные специфические шаги».

«Прикрываясь якобы российской угрозой в наиболее неудобных, оппозиционных регионах, под президентские выборы они могут вводить по закону особый режим для «борьбы с терроризмом и сепаратизмом», а по факту блокирующий все возможные действия, связанные с избирательным процессом. И таким образом отсекать целые регионы. Складывается впечатление, что сейчас это очень реальный вариант для действующей украинской власти», — заключил Денисов.

Ранее в Раде заявили, что Киев теряет контроль над Одессой.