На Украине заявили о возможности потери половины урожая зерновых из-за засухи

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Всеукраинская аграрная рада (ВАР) Украины заявила, что государство может потерять до половины всего урожая зерновых из-за затяжной засухи в южных, центральных и восточных областях страны.
На Украине заявили о возможности потери половины урожая зерновых из-за засухи
  • © Wang Jilin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба ВАР.

Отмечается, что отсутствие дождей на протяжении нескольких месяцев больше всего отразилось на ячмене и пшенице. 

«Аграрии южных, центральных и восточных областей жалуются на засуху и прогнозируют потери до 50% урожая зерновых. В частности, больше всего жалоб поступило от сельхозпроизводителей Херсонской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областей», — указывается в заявлении.

Директор частного агропромышленного предприятия «Людмила» из Хмельницкой области Николай Гурский рассказал ведомству, что последний и единственный с конца зимы дождь прошёл в его районе три недели назад.

Аграрий отмечает, что потери его хозяйства по пшенице могут достичь 30%, сои — около 20%.

Ранее в Верховной раде Украины похвастались «засухой» в Крыму.

На полуострове прокомментировали данную ситуацию в регионе.

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