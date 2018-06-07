На Украине заявили о возможности потери половины урожая зерновых из-за засухи
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Об этом сообщает пресс-служба ВАР.
Отмечается, что отсутствие дождей на протяжении нескольких месяцев больше всего отразилось на ячмене и пшенице.
«Аграрии южных, центральных и восточных областей жалуются на засуху и прогнозируют потери до 50% урожая зерновых. В частности, больше всего жалоб поступило от сельхозпроизводителей Херсонской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областей», — указывается в заявлении.
Директор частного агропромышленного предприятия «Людмила» из Хмельницкой области Николай Гурский рассказал ведомству, что последний и единственный с конца зимы дождь прошёл в его районе три недели назад.
Аграрий отмечает, что потери его хозяйства по пшенице могут достичь 30%, сои — около 20%.
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