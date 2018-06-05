В Раде похвастались «засухой» в Крыму

Депутат Верховной рады, один из лидеров запрещённого в России «Меджлиса крымско-татарского народа»* Мустафа Джемилев заявил, что из-за перекрытия Северо-Крымского канала на полуострове возникли серьёзные проблемы с водой.

«Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет», — сказал он в ходе интервью изданию «Обозреватель».

Джемилев добавил, что Киев не намерен обсуждать с Москвой вопросы водоснабжения Крыма.

«Переговоры могут быть только по поводу вывода российских войск из Крыма», — пояснил он.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).