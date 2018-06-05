В Раде похвастались «засухой» в Крыму

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады, один из лидеров запрещённого в России «Меджлиса крымско-татарского народа»* Мустафа Джемилев заявил, что из-за перекрытия Северо-Крымского канала на полуострове возникли серьёзные проблемы с водой.

«Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет», — сказал он в ходе интервью изданию «Обозреватель».

Джемилев добавил, что Киев не намерен обсуждать с Москвой вопросы водоснабжения Крыма.

«Переговоры могут быть только по поводу вывода российских войск из Крыма», — пояснил он.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить