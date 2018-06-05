В Раде похвастались «засухой» в Крыму
«Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет», — сказал он в ходе интервью изданию «Обозреватель».
Джемилев добавил, что Киев не намерен обсуждать с Москвой вопросы водоснабжения Крыма.
«Переговоры могут быть только по поводу вывода российских войск из Крыма», — пояснил он.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).