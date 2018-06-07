Чичерина рассказала о ситуации в Донбассе

Певица Юлия Чичерина рассказала RT о том, какова в настоящий момент ситуация в Донбассе.

«Люди живут, люди привыкают — ко всему приспосабливаются. Конечно, это нечеловеческие условия в целом, как бы тяжело такое держать. Но, на самом деле, такие ситуации очищают людей, наверное, как бы восстанавливают ценности. Вся бытовая труха обваливается. Ты ценишь каждый день, каждый момент своей жизни. Но это русские люди — они всегда такие», — сказала она.

Чичерина также добавила, что намерена и дальше ездить на восток Украины, несмотря на все сложности и, в частности, запрет ФИФА выступать перед болельщиками ЧМ-2018.

«Конечно, я буду туда ездить. Там у меня мои хорошие друзья, близкие. Я им нужна, они нужны мне... Никакая ФИФА мне ничего не перебьёт, никакую тему», — рассказала она.

Вместе с этим Чичерина отметила, что намерена ездить туда со своей собакой, которая за время поездок в Донбасс не только полюбилась местным жителям, но и оказала им реальную помощь.

«Рекс ездит со мной с 2014 года уже. Очень любят его дети. Когда мы приехали в Луганск в детский дом на Новый год, это была, пожалуй, первая детская радость, когда они увидели собаку... Детей там в подвалы прятали, а тут пришёл Рекс и очень всех развеселил. Рекс — бескорыстный общественный деятель. За эти несколько лет у него появились щенята, и они все служат сейчас в Донбассе. Многие занимаются поиском взрывчатых веществ», — заключила она.

Ранее Чичерина прокомментировала RT запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на её выступление перед болельщиками ЧМ-2018.

Полное интервью — в материале RT.