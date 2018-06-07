В Госдуме оценили планы Украины о разрешении прямых поставок оружия в страну

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью RT оценил заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова о том, что Украина в ближайшее время разрешит прямые поставки оружия и техники в страну.

«То, о чём заявляет Турчинов, вполне в русле политики сегодняшнего Киева. Такое же заявление мог сделать и президент Порошенко. Киевские власти сегодня вместо того, чтобы решать остро накопившиеся в стране социальные проблемы, идут принципиально другим путём. Они разжигают истерию, нагнетают обстановку. Всё это для того, чтобы оправдать возможную попытку вооружённого вмешательства в Донецкую и Луганскую народные республики. А учитывая, что советское вооружение, оставшееся на территории Украины, устаревает, Киев сигнализирует на Запад, что готов принимать вооружение и получать спонсорскую поддержку от своих западных контрагентов», — заявил депутат.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина в ближайшее время разрешит прямые поставки оружия и техники в страну.

По его словам, ведомство готовит ряд решений, которые предусматривают разрешение на прямые поставки вооружения всех производителей.