Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос о возможных провокациях в Донбассе в дни ЧМ

Короткая ссылка
Российский писатель Захар Прилепин прокомментировал RT ответ президента России Владимира Путина на его вопрос о возможных провокациях Киева в Донбассе во время чемпионата мира по футболу.
Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос о возможных провокациях в Донбассе в дни ЧМ

    «Те вещи, которые мне хотелось услышать, я их так или иначе услышал. Понятно, что это ответ, сдобренный определённой степенью политической казуистики, совершенно необходимой в данном случае. Но те вещи, которые мне важны, они прозвучали», — сказал Прилепин.

    Писатель выделил три основных тезиса.

    «Первый ключевой момент — что в случае наступления Украина рискует потерять свою государственность. Второй ключевой момент — что народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор и не является избирателем киевской власти, что так или иначе подчёркивает легитимность выборов Донбасса. И третий пункт — Россия делает всё для того, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию», — отметил он.

    Отвечая на вопрос Прилепина, Путин заявил, что провокации в Донбассе во время ЧМ-2018 будут иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности.

    Кроме того, он отметил, что действующие украинские власти не способны решить проблему региона.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Военные действия в Донбассе Украина
    Ранее на эту тему:
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    ‡агрузка...
    Агрегатор новостей 24СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить