Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос о возможных провокациях в Донбассе в дни ЧМ

Российский писатель Захар Прилепин прокомментировал RT ответ президента России Владимира Путина на его вопрос о возможных провокациях Киева в Донбассе во время чемпионата мира по футболу.

«Те вещи, которые мне хотелось услышать, я их так или иначе услышал. Понятно, что это ответ, сдобренный определённой степенью политической казуистики, совершенно необходимой в данном случае. Но те вещи, которые мне важны, они прозвучали», — сказал Прилепин.

Писатель выделил три основных тезиса.

«Первый ключевой момент — что в случае наступления Украина рискует потерять свою государственность. Второй ключевой момент — что народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор и не является избирателем киевской власти, что так или иначе подчёркивает легитимность выборов Донбасса. И третий пункт — Россия делает всё для того, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию», — отметил он.

Отвечая на вопрос Прилепина, Путин заявил, что провокации в Донбассе во время ЧМ-2018 будут иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности.

Кроме того, он отметил, что действующие украинские власти не способны решить проблему региона.