Путин: действующее руководство Украины не способно решить проблему Донбасса

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Президент России Владимир Путин заявил, что нынешние украинские власти не способны урегулировать ситуацию в Донбассе.
Путин: действующее руководство Украины не способно решить проблему Донбасса
  • © Reuters

Как отметил глава государства в ходе прямой линии, внутриполитическая обстановка на Украине усугубляется в преддверии выборов.

«Нынешние украинские власти не в состоянии решить проблему этих территорий — ДНР и ЛНР. В том числе и потому, что им не нужны избиратели с этих территорий, потому что ясно, что они за действующие власти никогда не проголосуют», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Москва будет продолжать делать всё возможное для разрешения ситуации в рамках минского процесса.

RT ведёт прямую трансляцию.

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