Командир батальона ДНР «Спарта» попал в реанимацию

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Командир батальона «Спарта» ВС самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Воха (Владимир Жога) попал в реанимацию.
Командир батальона ДНР «Спарта» попал в реанимацию
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, Жога накануне попал в автомобильную аварию.

Отдельный разведывательный батальон «Спарта» был создан в 2014 году и участвовал в крупнейших боях в Донбассе.

До октября 2016 года батальон возглавлял Арсен Павлов с позывным Моторола, который погиб при взрыве в лифте своего дома.

6 июня министерство госбезопасности ДНР сообщило, что задержало агента СБУ, участвовавшего в подготовке покушения на Басурина. Он в разговоре с НСН прокомментировал подготовку покушения на себя.

 

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