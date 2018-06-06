Командир батальона ДНР «Спарта» попал в реанимацию
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, Жога накануне попал в автомобильную аварию.
Отдельный разведывательный батальон «Спарта» был создан в 2014 году и участвовал в крупнейших боях в Донбассе.
До октября 2016 года батальон возглавлял Арсен Павлов с позывным Моторола, который погиб при взрыве в лифте своего дома.
6 июня министерство госбезопасности ДНР сообщило, что задержало агента СБУ, участвовавшего в подготовке покушения на Басурина. Он в разговоре с НСН прокомментировал подготовку покушения на себя.