Басурин прокомментировал сообщения о подготовке покушения на его жизнь

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Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в беседе с НСН прокомментировал сообщения о подготовке покушения на его жизнь.
Басурин прокомментировал сообщения о подготовке покушения на его жизнь
  • © James Sprankle
  • globallookpress.com

По его словам, конкретно об этой подготовке покушения он не знал.

«Узнал, когда его взяли. Это же не первая подготовка покушения на меня, кажется, уже третья», — сказал Басурин.

Он отметил, что сотрудничает с определёнными органами, которые помогают, чтобы этого не произошло, и выполняет определённые меры предосторожности.

Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило, что задержало агента СБУ, участвовавшего в подготовке покушения на Басурина.

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