Басурин прокомментировал сообщения о подготовке покушения на его жизнь
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По его словам, конкретно об этой подготовке покушения он не знал.
«Узнал, когда его взяли. Это же не первая подготовка покушения на меня, кажется, уже третья», — сказал Басурин.
Он отметил, что сотрудничает с определёнными органами, которые помогают, чтобы этого не произошло, и выполняет определённые меры предосторожности.
Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило, что задержало агента СБУ, участвовавшего в подготовке покушения на Басурина.