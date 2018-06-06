Басурин прокомментировал сообщения о подготовке покушения на его жизнь

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в беседе с НСН прокомментировал сообщения о подготовке покушения на его жизнь.

По его словам, конкретно об этой подготовке покушения он не знал.

«Узнал, когда его взяли. Это же не первая подготовка покушения на меня, кажется, уже третья», — сказал Басурин.

Он отметил, что сотрудничает с определёнными органами, которые помогают, чтобы этого не произошло, и выполняет определённые меры предосторожности.

Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило, что задержало агента СБУ, участвовавшего в подготовке покушения на Басурина.